مواطنو مكة يطالبون المرور بإزالة السيارات المتهالكة من الشوارع «صور»

تواصل ـ عبدالرحمن المحمادي:

طالب عددٌ من المواطنين أمانة المرور مكة، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة التي انتشرت في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة منذ عدة أشهر وربما لسنوات طويلة على جانب الطرق الرئيسيّة والفرعية.

ورصدت عدسة ‘‘تواصل‘‘ كميات من السيارات المصدومة والمتهالكة في طرقات أحياء البحيرات، والزهراء، والحمراء في شوارع مكة المكرمة الرئيسيّة والفرعية، والتي أدت إلى تشويه المنظر العام لشوارع العاصمة المقدسة، في ظل عدم تحرك الجهات المختصة لإزالتها ومعاقبة أصحابها، حيث تحوّل بعضها إلى هياكل والبعض الآخر إلى قطع تشليح.

وقال مواطنون استطلعتهم آرائهم الصحيفة، ‘‘إن مناظر هذه السيارات المصدومة والمتهالكة في شوارع مكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولية لحلّ المشكلة، التي حوّلت بعض الأحياء والشوارع الرئيسة إلى مجمع لها، وتخوفوا من استخدامها لأغراض أخرى مخالفة للأنظمة والقوانين نظرا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري‘‘.