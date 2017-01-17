 هبوط النفط متأثراً بتوقعات زيادة الإنتاج الأمريكي | صحيفة تواصل الالكترونية

هبوط النفط متأثراً بتوقعات زيادة الإنتاج الأمريكي

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هبوط النفط متأثراً بتوقعات زيادة الإنتاج الأمريكي

تواصل – وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد توقعات أن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الإنتاج، وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش تراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 82 سنتاً، إلى 54.65 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بانخفاض 80 سنتاً إلى 51.68 دولار للبرميل، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور، حيث عززت شركات التنقيب نشاطها مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في 18 شهراً.

وأضافت أن الإنتاج في فبراير سيزيد بواقع 40 ألفاً و750 برميلاً يومياً ليصل إلى 4.748 مليون برميل يومياً، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الإنتاج في يناير بواقع 5900 برميل يومياً، حيث اكتسب النفط دعماً من التزام المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بخفض الإنتاج في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.

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