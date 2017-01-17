أمير المدينة: إنشاء مركز لِخدمة الجمعيات الخيرية قريباً

‏تواصل – أحمد الحربي:

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير ⁧‫فيصل بن سلمان‬⁩، إنشاء مركز خاص بالمنطقة لخدمة الجمعيات الخيرية، وتطوير برامجها وإزالة العوائق التي تواجهها قريباً.

وأكد الأمير ⁧‫فيصل بن سلمان، أهمية إتاحة الفرصة لكافة أبناء المنطقة؛ للمشاركة في إدارة العمل التطوعي الخيري في الجمعيات الخيرية، مُعلناً اكتفاءه برئاسة جمعيتي “البر والأيتام”، وإعطاء المجال للراغبين في النهوض بالعمل الخيري والإنساني لإدارة الجمعيات الأخرى.

‏وشدَّد الأمير ⁧‫فيصل، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة جمعية البر، على ضرورة أن تنهج الجمعيات في إدارة عملها برامج ذات طابع تنفيذي يُمكن قِياسها وتقيِيمها.