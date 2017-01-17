متأثراً بأصدقائه في تركيا.. سبعيني بريطاني يعتنق الإسلام

تواصل ـ وكالات:

اعتنق المواطن البريطاني “تيرينس كينسايد” (72 عاماً)، الدين الإسلامي متأثراً بأصدقائه الأتراك في مدينة بودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية، أن كينسايد الذي يعيش في بودروم منذ 10 أعوام، تقدم بطلب لدى دار الإفتاء بالقضاء؛ من أجل إشهار إسلامه، حيث نُظمت مراسم اهتداء له في هذا الصدد، ونطق بالشهادتين وحول اسمه إلى “هارون”.

وأضاف: أن مفتي بودروم، علي أونال، أهدى كينسايد، نسخة من القرآن الكريم والعديد من الكتب الدينية، وأوضح أن “كينسايد” تقدم بطلب لدى الجهات المسؤولة؛ من أجل الحصول على إذن لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، مع أحد أصدقائه في الولاية.