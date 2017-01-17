 الفجل والبصل يطهران الكبد من السموم | صحيفة تواصل الالكترونية

الفجل والبصل يطهران الكبد من السموم

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الفجل والبصل يطهران الكبد من السموم

 

تواصل – وكالات:

نصحت الطبيبة الفرنسية “هيلدوجارد دي بنجن”، المتخصصة في العلاج بالأعشاب والنباتات بتناول الفجل الأسود؛ لتطهير الكبد وإزالة السموم المتراكمة به، وذلك بعد خلطه باللبن أو الزبادي.

وأكدت الطبيبة الفرنسية أن الكركم يعمل على زيادة إفراز الكبد العصارة الصفراء المرارية الهاضمة؛ لإعادة تجديد وبناء خلاياه، كما أن له فوائد كبيرة كمضادة للأكسدة حيث يفضل إضافته على العديد من المأكولات لما يتمتع به من فوائد صحية جمة.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن زيت إكليل الجبل يعمل على تطهير العصارة المرارية الصفراء، ومدر للبول؛ وهو ما يعني قدرته على تخليص الجسم من السموم، حيث يكفي تناول نقطتين أو أربع فقط يومياً للحصول على كبد خالٍ من السموم.

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