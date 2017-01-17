الإمارات.. اتهام شاب سعودي بإعطاء سيجارة «حشيش» لمغنٍّ لبناني

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قالت صحيفة “جولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية: إن شاباً سعودياً وقع في مشكلة عندما قدم سيجارة “حشيش” لمغنٍّ لبناني بعد حفل غناء قدمه هذا المغني في فندق فاخر.

كان المغني اللبناني قد وافق على لقاء الشاب السعودي البالغ من العمر 26 عاماً بعد الحفل الغنائي في فندق بحي الجميرا في دبي في ديسمبر 2015م.

وقام الشاب بإعطاء المغني ما وصفها بالهدية؛ إعجاباً منه بأدائه الغنائي، قبل أن يكتشف المغني أن تلك الهدية مخدرات عندما فتحها في سيارته.

وذكرت الصحيفة أن السجلات أظهرت عودة المغني إلى أمن الفندق وتسليم تلك الهدية له، وقام ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على الشاب السعودي الذي ظهر على كاميرات المراقبة وهو يسلم الهدية للمغني اللبناني. ووجه للشاب اتهام من قبل الادعاء بتعمد نقل 1.54 جرام من الحشيش إلى الإمارات.

ودفع الشاب ببراءته، ورفض الاتهام عندما دافع عن نفسه أمام محكمة دبي الابتدائية الأحد الماضي، ومازالت القضية سارية.