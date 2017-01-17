بالفيديو.. رئيس «هيئة المهندسين» يهاجم «mbc» بشأن توظيف الوافدين

تواصل – سعود الخالد:

هاجم رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، قناة “mbc”؛ لتناولها موضوع عطالة المهندسين السعوديين، وفي الوقت نفسه تقوم القناة بتوظيف عدد من المهندسين الوافدين.

وشهدت حلقة “برنامج الثامنة” على قناة “mbc” مشادة كلامية بين الإعلامي داوود الشريان، ورئيس الهيئة السعودية للمهندسين حول توظيف المهندسين الوافدين.

ووجه البقعاوي انتقادات شديدة لقناة “mbc”؛ لتناولها مشكلة بطالة المهندسين السعوديين، وتقوم هي بتوظيف مهندس كهربائي وافد حديث التخرج، وترك المهندسين السعوديين.

وقال رئيس هيئة المهندسين: إن قناة “mbc” يفترض أن تكون قدوة في توظيف أبناء المملكة، بدلاً من أن توظف المهندسين الوافدين حديثي التخرج.