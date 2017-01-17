«تعليم جازان» توضح حقيقة مقطع إلقاء الأثاث المدرسي (فيديو)

تواصل – جازان:

أوضح بيان صادر عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ما تم تداوله عبر مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأثاث المدرسي يتم إلقاؤها بشكل غير مسؤول من سطح إحدى مدارس البنات في جازان.

وقال البيان: إنه إيماناً بمبدأ الشفافية لإيضاح الحقائق للرأي العام، فإن الإدارة تود بيان أن تصوير المقطع تم عصر أمس الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 1438هـ بإحدى مدارس البنات بتعليم جازان، وذلك أثناء تكليف إحدى المؤسسات بنقل بعض الأثاث التالف من المدرسة ومنه (14) طاولة ومقعداً دراسياً بسطح مبنى المدرسة مع تسليمه لإدارة مراقبة المخزون.

وأكد البيان رفض الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان القاطع للأسلوب الذي انتهجته المؤسسة في نقل الأثاث، وقد وجه المدير العام لتعليم بمنطقة جازان عيسى الحكمي بتشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على جميع التفاصيل.