الاحتلال الصهيوني يزعم إحباط أكبر هجوم إلكتروني

تواصل – وكالات:

زعم جهاز المخابرات الصهيوني “شاباك”، أنَّ وحدة أمن المعلومات التابعة له، أحبطت أكبر محاولة هجوم إلكتروني يستهدف دولة الاحتلال.

وقال الجهاز: إن عنصراً أجنبياً ينتمي إلى ألد أعداء الاحتلال وصل إلى المتفرقات الحساسة لمنظومة الاتصالات الصهيونية؛ بهدف زرع خلايا نائمة وانتظار التوقيت المُناسب للسيطرة على البث التلفزيوني والإذاعي، وإثارة الفوضى في صفوف الجمهور”.

ورأى الجهاز بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه بناءً على هجوم مُشابه حدث قبل عاميْن، أن الطريقة الأكثر فاعلية لإحباط الهجمات الإلكترونية تتمثَّل في تعقّب المخترقين ودراسة طرق عملهم وساعات العمل، عوضاً عن صد محاولة الاختراق.

وذكرت الصحيفة، أنّه عندما خفض الهاكرز وتيرة نشاطهم قامت وحدة السايبر بتدمير التهديد، وشن هجوم مضاد بواسطة تسريب تفاصيل المهاجمين أنفسهم في أنحاء الشبكة، مشيرةً إلى أن وحدة “شاباك” الإلكترونية تضم خبراء نوعيين وموهوبين في مجال الهجمات الإلكترونية، كما أنها اتّسعت اليوم لتضم عدداً كبيراً من العاملين.