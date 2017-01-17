«نبراس» تنفي أيَّ توجُّه لإجراء كشف المخدرات على الطلاب

تواصل – الرياض:

نفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، نيتها القيام بكشف المخدرات على الطلاب في مراحل التعليم العام والجامعي.

وأكّدت أن الكشف محصور في تطوير الكشف المخبري لبيئات العمل الخالية من المخدرات في القطاع الحكومي، والعسكري، والوظائف الحساسة.

وقالت “نبراس”: إن عملية الكشف تأتي على خلفية رصد زيادة ضحايا المخدرات عبر الرقم 1955؛ الأمر الذي على أساسه انطلق برنامج اللجنة للوقاية من المخدرات للحدّ من هذه الآفة، بحسب “الرياض”.

ولفت أمين عام “نبراس” عبدالإله الشريف، إلى اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف رئيس “نبراس”، إقرار منهج دراسي إجباري في السنوات الأولى بالجامعات الوطنية، وإيجاد دبلومات في الجامعات لتخريج متخصصين في الوقاية من المخدرات، وإقرار برنامج الزمالة للأطباء في كليات الطب.

وأكد الشريف أن ذلك يأتي إلى جانب عقد دورات في المدارس والجامعات لتقليل ارتفاع الضحايا، إلى جانب برنامج للأطفال من 6 – 10 سنوات لتعزيز القيم والمواطنة والوازع الديني حتى يكونوا محصنين من المخدرات، وبرنامج “تثقيف الأقران” في مدارس المملكة، إضافةً إلى تدريب الأئمة والخطباء للاستفادة من المنابر في التوعية وبناء قدرات وطنية للحد من انتشار المخدرات وحماية الأبناء.

وكشف أن “نبراس” وفرق مكافحة المخدرات الإلكترونية تمكّنت من القبض على 7 مروجين للمخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي “سناب شات” في “الرياض، مكة، الطائف”، وقبلها تمّ ضبط 107 مروجين عبر شبكات التواصل أعمارهم لا تتجاوز 22 سنة، 70% منهم مواطنون، و30% وافدون.

وطالب الشريف أولياء الأمور بمتابعة الأبناء خاصةً بعد انتشار مقاطع على شبكات التواصل، مؤكداً أنهم يبذلون جهوداً لردع هذا الترويج بمساعدة مواطنين بلغوا عن تلك القضايا عبر شبكات التواصل بنسبة 100%، مُقدماً الشُكر لهم لغيرتهم من أجل الحفاظ على سلامة جميع الأجيال.