 المدينة.. وفاة وإصابة 13 في انقلاب «ميكروباص» بطريق الهجرة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. وفاة وإصابة 13 في انقلاب «ميكروباص» بطريق الهجرة (صور)

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المدينة.. وفاة وإصابة 13 في انقلاب «ميكروباص» بطريق الهجرة (صور)

تواصل ـ عبدالرحمن المحمادي:

تُوفي 5 وأُصيب 8 من جنسيات أوروبية ذات أصول آسيوية؛ إثر حادث انقلاب ميكروباص في طريق الهجرة كيلو ١٣ باتجاه المدينة المنورة، ظُهر اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي: إنَّه تمَّ توجيه ٧ فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدِّمة.

وأضاف السهلي: أنَّ هناك 3 حالات خطيرة، و3 متوسطة، إضافة لحالتين بسيطتين، و5 حالات وفاة، مشيراً إلى أنه تمَّ نقل 3 حالات إلى مستشفى وادي الفرع، و5 إلى المدينة، ونُقلت حالات الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.

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