شرطة عسير تقبض على 57 مروجاً ومقيماً بطرق غير مشروعة (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير من القبض على 56 وافداً وامرأة، من المقيمين بطرق غير مشروعة ومجهول الهوية من جنسيات إفريقية، يمتهنون صناعة الخمور وترويج المخدرات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني، أن الحملة الأمنية جاءت ضمن حملات أمنية مستمرة لملاحقة المخالفين، حيث شملت الحملة، مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، والسودة، وقرى آل عاصم، وبني مالك، والمقطاع، وباحص، وأسفرت عن ضبط خمسة مصانع للخمور و 14 برميلاً سعة 250 لتراً، و650 عبوة سعة 1.5 لتر من العرق المسكر، بالإضافة إلى 39 حبة كبتاجون، وقطعتي حشيش.

وأضاف القحطاني أن الحملة تأتي ضمن المتابعات الأمنية والجولات الدورية على محافظات ومراكز المنطقة لتعقب المروجين، والمخالفين لأنظمة العمل والإقامة في المملكة، ومجهولي الهوية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم، مهيباً المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع المخالفين أو التستر عليهم، منوهاً بتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمشغلين لهم، أو المتسترين عليهم؛ وذلك لما لهم من خطورة وانعكاسات سلبية على الأمن والمجتمع.