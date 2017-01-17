 الانتهاء من أعمال حفر الأنفاق العميقة بمشروع «قطار الرياض» (فيديو وصور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الانتهاء من أعمال حفر الأنفاق العميقة بمشروع «قطار الرياض» (فيديو وصور)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، عن انتهاء أعمال حفر الأنفاق العميقة في مشروع قطار الرياض، بعد 21 شهراً من العمل المتواصل لآلات حفر الأنفاق العميقة، وهي 7 آلات حفر عملاقة.

جاء ذلك خلال تفقد الأمير فيصل بن بندر وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع قطار الرياض.

وأوضح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: أن “نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 48 بالمائة”.

فيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياضفيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياضفيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياضفيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياضفيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياضفيصل بن بندر يعلن انتهاء أعمال الحفر في مشروع قطار الرياض

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