«هدف» يقدم دورات في الإرشاد المهني للباحثين عن عمل بتبوك

تواصل – سعود الخالد:

عرض الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ‘‘هدف‘‘، خدماته المتعددة، أمام الباحثين والباحثات عن عمل في تبوك، كما عقد دورات تدريبية مصغرة للقطاع الخاص.

وطرح الفرع المتنقل، قرابة 200 وظيفة في القطاع الخاص، وقدم عدة دورات تدريبية، تشمل: إعداد السيرة الذاتية، وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية، وتحمّل ضغوطات العمل في القطاع الخاص، وكيفية البحث عن وظيفة، إضافة إلى تعريف الباحثين والباحثات عن عمل بحقوق العامل السعودي في القطاع الخاص، وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واطلع زوار الفرع المتنقل من الباحثين والباحثات عن عمل، على البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة بمجال تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، وبرامج التمويل الموجه لرواد ورائدات الأعمال.

وقد جهز الفرع المتنقل مقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات، ومنطقة لتقديم خدمات الإرشاد المهني، ومنطقة للخدمات المساندة، كما تم وضع أحدث التقنيات؛ لتقديم الخدمات للعملاء بيسر وسهولة.

واستعان الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ‘‘هدف‘‘ بخدمة ‘‘سفير هدف‘‘ للرد آلياً على تساؤلات واستفسارات عملاء الصندوق، سواء من الباحثين والباحثات عن عمل، أو من رواد الأعمال، أو من أصحاب الأعمال، وذلك خلال تواجده أمس في تبوك.

وقدم الفرع، شرحاً تفصيلياً عن البوابة الوطنية للعمل ‘‘طاقات‘‘، التي تقدم فرصاً وظيفية متنوعة للجنسين، وتساعد الباحثين والباحثات عن عمل في الحصول على وظائف مناسبة لهم، كما تتيح لهم التزود بالبرامج التدريبية المناسبة لمسارات السوق.