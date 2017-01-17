وجه بمتابعة شكاوى المواطنين.. «بلدي الرياض» يبحث توحيد إجراءات «التراخيص»

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

عقد المجلس البلدي بمدينة الرياض جلسته الثالثة والعشرين يوم أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس عبدالله العمران رئيس المجلس، والتقى من خلاله المواطنين، كما استعرض شكاوى سكان طويق والموسى ونمار، حيث وافق المجلس على رفع توصيات لجنة المبادرات بشأن توحيد إجراءات التراخيص البلدية.

وذكر المتحدث الرسمي لبلدي الرياض محمد الشويمان أن الجلسة كانت ثرية بعدد من الموضوعات الهامة لساكني الرياض، حيث استهلت الجلسة بعرض مقدم من لجنة المشاريع والتخطيط العمراني في المجلس وهو عبارة عن دراسة حالة تتضمن تطويراً لطريق الثمامة من الدوار الثاني وحتى دوار العويضة.

وراعت الدراسة أن يكون طريق الثمامة متنفساً للأهالي وبيئة نظامية للأسر المنتجة وفي نفس الوقت يكون جاذباً لاستثمارات القطاع الخاص، وسيتم رفع المقترح لأمانة المنطقة بخصوص إمكانية تنفيذه.

كما استعرضت لجنة العلاقات العامة والإعلام نتائج الملتقى البلدي الأول الذي نظمه المجلس الثلاثاء الماضي، حيث استغرب المجلس تقاعس بعض البلديات الفرعية عن الحضور ومواجهة السكان، معتبراً ذلك نوعاً من الإهمال غير المبرر، وقد تمخض عن هذا العرض التوصية بمتابعة شكاوي سكان أحياء غرب الرياض مثل حي الموسى وطويق ونمار، مع التأكيد على ضرورة زيارة تلك الأحياء والوقوف على مشاكلها عن كثب.

وأضاف الشويمان أن المجلس صوت بالموافقة على عدد من المطالبات كان أبرزها: رفع توصيات لجنة المبادرات بشأن توحيد إجراءات التراخيص البلدية، وكذلك التصويت على تحويل مكتب الخدمات البلدية في النظيم إلى بلدية فرعية، وكذلك افتتاح مكتب خدمات مساند لبلدية حي الروضة.