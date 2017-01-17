خلف الأبواب.. مكاتب الاستقدام تبرم عقوداً مبدئية للتحايل على «العمل»

تواصل – الرياض:

أوضح ماجد الهقاص، المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، أن المدة التي حددتها وزارة العمل التي تصل إلى 60 يوماً غير كافية لإتمام استقدام العاملات المنزليات، لوجود أمور خارجة عن إرادة المكاتب تؤجل قدومهم.

وأشار ‘‘الهقاص‘‘ إلى أن هذه الأمور هي: تحديد التصديق على تصاريح العمل من بعض الدول، أو عدم رغبة العاملات بالعمل، إضافة لعدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة عليها؛ ما يكلف أصحاب المكاتب خسائر كبيرة بحسب ‘‘المدينة‘‘.