صرف ما يعادل 150 لتر مياه يومياً دعماً لمستفيدي «الضمان»

تواصل – الرياض:

اتفقت وزارتا البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية على تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً.

وتقضي الاتفاقية، بوضع آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده بالميزانية على أن يصرف المبلغ بشكل نقدي للمستفيدين لدعم فواتير المياه.

واشتملت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج الدعم والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان وتابعيهم، إلى جانب دراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، بما يسهم في تفعيلها، وتحسين أدائها.

كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك آخر يُعنَى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية؛ ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.