البريد يطلق خدمة «مركز اتصال العملاء»

تواصل – الرياض:

أطلقت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الأربعاء، خدمة ‘‘مركز اتصال عملاء البريد السعودي‘‘ بالتعاون مع مراكز الاتصال؛ لتعزيز تجربة العميل وضمان جودة الخدمة، وحصول العملاء على المعلومات التي يحتاجونها.

يأتي تدشين المركز تحقيقاً للخطط الطموحة التي تنتهجها مؤسسة البريد السعودي، لإثراء تجارب العملاء؛ ارتكازاً على الخبرة العالمية لشركة مراكز الاتصال، وتطبيقها لأحدث معايير الجودة والأداء، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، الدكتور أسامة الطف: ‘‘إن التوجه لهذه الخطوة يأتي لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، تتواكب مع مرحلة التحول للعمل على أسس تجارية، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البريد السعودي‘‘.