 جدة.. إتلاف 25 طناً من المواد الغذائية الفاسدة | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. إتلاف 25 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

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جدة.. إتلاف 25 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

تواصل – جدة:

أتلفت بلدية الجنوب الفرعية التابعة أمانة محافظة جدة، 25 طناً من الأغذية المنتهية الصلاحية وأدوات تجميل لأكثر من ٣٥٠ بسطة عشوائية، ضمن حملة مكثفة على أسواق حراج الصواريخ جنوب جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني أنه تم إتلاف ما يقدر بنحو ٢٨ طناً من الملابس المستعملة والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة وبشكل متكرر، وإزالة العروض خارج المحال لأكثر من ٢٠٠ محل بمنطقة أسواق حراج الصواريخ.

كما صادرت الأمانة عربات تحتوي ٦ أطنان من الخضراوات والفواكه من الباعة الجائلين المجهولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وتم بعدها تنظيف تلك المواقع.

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