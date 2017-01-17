 برج من 12 طابقاً.. جامعة الملك سعود تشغّل أول أوقافها (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

برج من 12 طابقاً.. جامعة الملك سعود تشغّل أول أوقافها (صور)

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برج من 12 طابقاً.. جامعة الملك سعود تشغّل أول أوقافها (صور)

تواصل – واس:

بدأت جامعة الملك سعود في تشغيل أول برج من أبراج مشروعات أوقافها، ويتكون من 12 دوراً تم تأجيرها بالكامل، وهو البرج الثاني من الجهة الشمالية لمجموعة الأبراج الواقعة على طريق الملك خالد بمساحة إجمالية تقدر بـ 61، 511م2، ومساحة تأجير تقدر بـ 37، 300م2.

ويتميز البرج بموقعه المتوسط بين البرج الطبي والبرج الفندقي، ويشتمل مدخله على بهو رئيس، بينما أدواره تحتوي عدداً من المحال التجارية المتخصّصة، وقاعات اجتماعات مختلفة المساحات لدعم الاستخدامات المكتبية في الأدوار المتكررة، ومواقف للسيارات في القبو تتسع لـ 445 سيارة.

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