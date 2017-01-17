حملات توعية بالمملكة للقضاء على التدخين والتعريف بأضراره

تواصل – الرياض:

أطلقت عدة مدن في المملكة حملات للتوعية بأضرار التدخين، بهدف تقليل أعداد المدخنين، بالتزامن مع الجهود الحكومية لمحاصرته، حيث دشنت «القويعية» حملة ‘‘محافظة بلا تدخين‘‘ بالتعاون مع الجمعية الخيرية ‘‘كفى‘‘ وقدمت المساعدة الطبية والاستشارية مجاناً لـ200 مدخن، كما زارت أكثر من 80 مدرسة ونحو 20 دائرة حكومية في المحافظة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وأطلقت أيضاً برنامجاً استهدف طلاب المعهد الصناعي الثانوي، استفاد منه 500 طالب ومتدرب.

وفي ‘‘أبها‘‘ نظمت وزارة الصحة، حملة وطنية للتوعية بأضراره تحت شعار ‘‘صيفنا بلا تدخين أبهى‘‘، تشمل منطقة عسير كاملة، فيما دشنت العقيق حملة ‘‘عقيق بلا تدخين‘‘، صاحبها معرض ضم لوحات توعية ومطويات ونشرات تبين أضراره.

وأعلنت حملة ‘‘رياض بلا تدخين‘‘ بالتعاون مع جمعية ‘‘نقاء‘‘، عن وجود مدن خالية من التدخين، منها الزلفي، وحريملاء، والدرعية، وروجت لشعار ‘‘رياضة بلا تدخين‘‘ الذي تبنت فيه الهيئة العامة للرياضة، قراراً يقضي بعزل مدرجات المدخنين، إضافة إلى إصدار لائحة عقوبات لمكافحته في جامعة الملك سعود.

ومن أحياء جدة، أطلقت جمعية ‘‘كفى‘‘ بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات، برنامج ‘‘حي بلا تدخين‘‘ الذي ساعد في توقف 260 شاباً، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

يذكر أن المملكة سنت عقوبات لمن يتعاطون منتجات التبغ في الأماكن العامة، بما فيها المطارات والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، إضافة إلى أماكن العمل، وتحرر في حق المخالفين غرامات تقدر بـ200 ريال.