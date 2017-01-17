تسبب رداءة الصوت.. مشكلة تقنية بهواتف «جوجل بكسل»

تواصل ـ وكالات:

اشتكى مستخدمو هواتف جوجل “بيكسل”، من رداءة نوعية الصوت الصادرة منه عندما يتم زيادة الصوت إلى أعلى درجة، ووصفوها بالسيئة وتظهر بشكل واضح عند استخدام بعض التطبيقات، مثل تطبيق “بيرفيكت بيانو”، على هواتف “بيكسل” و”بيكسل إكس إل”.

وقالت الشركة في رسالة إلكترونية لموقع “مشابل” إن المشكلة مرتبطة بالمكونات المادية للجهاز، مما يعني أنه لا يمكن إصلاحه بإجراء تحديثات، وإنما يجب استبدال الأجهزة ذات الخلل.

وتراجعت جوجل عن تصريحها السابق، لدى سؤالها مرة أخرى عن العطل المرتبط بمكونات الجهاز، والتزمت بالقول: “الشركة على علم بهذا الخلل وأنها تعمل على إيجاد حل له”، لافتة إلى أن الحل المؤقت هو عدم رفع الصوت إلى أعلى درجة ممكنة.