إحباط تهريب 57 ألف حبة «كبتاجون» داخل إطار مركبة بـ«البطحاء»

تواصل – واس:

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 57،800 حبة، كانت مُخبأة داخل إطار مركبة قدِمت للجمرك.

وأوضـح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا، أنه أثناء الإجراءات الجمركية لإحدى المركبات عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 57،800 حبة، كانت مُخبأة داخل الإطار الاحتياطي للمركبة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن محاولة التهريب داخل الإطارات تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، حيث هيأت الجمارك منذ فترة طويلة جمــيع السبل التقنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، لكشف وضبط أي محاولة تهريب.