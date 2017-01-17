5 مخاطر لـ«المنظفات المنزلية» الرديئة على الجلد

تواصل – وكالات:

على الرغم من الدور الفاعل لمنظفات الصحون في إزالة الدهون وتعقيم الصحون، إلا أن احتواءه على مواد كاشطة ومدعمة بالإنزيمات، والمبيضات، والعطور وغيرها تمثل خطورة على الجلد.

الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الكيماويات والملوثات، وإذا كانت المنظفات غير جيدة فسوف تصيب الجلد العديد من المشكلات منها:

1- حرمان بشرة الجلد من رطوبته:

على الرغم من أدائها العالي في تنفيذ مهماتها، إلا أن الكيماويات والمنظفات ليست لطيفة في تعاملها مع الجلد حيث تحرمها من رطوبتها وزيوتها الطبيعية.

في الحالة العادية، يؤثر كل شيء تتعامل معه البشرة على مستوى غطائها الحمضي، حتى الهواء والماء وأشعة الشمس، من خلال نسبة الـ PH الصحيحة، يلعب الغطاء الحمضي دوره بكل فاعلية في إبقاء الجراثيم خارجاً، والرطوبة داخلاً.

2- إزالة البكتريا المفيدة:

أجسامنا مزودة بجهاز حماية آخر، هو عبارة عن بكتيريا حميدة مهمتها التحكم بالأنواع الأخرى من البكتريا المضرة،. التريكلوسان الموجود في المطهرات ومهمته قتل البكتريا، لا تميز بين البكتريا الحميدة والضارة الموجودة على سطح الأيدي والصحون؛ لذا فهي تقتل كل الأحياء الدقيقة دون تمييز. هذا من شأنه أن يعطل القدرات الطبيعية للجسم على مقاومة الأمراض، ويزيد من احتمالية تأثره بطيف واسع من البكتيريا، البعض منها مقاوم للمضادات الحيوية.

3- التهاب الجلد بالتماس:

هذا ما يحدث لليدين اللتان تتعاملان من المنظفات والمطهرات بشكل مستمر، عندما يلامس المطهر أو الكلور البشرة فهو يسبب التهيج والالتهاب، تعرف هذه الحالة بالتهاب الجلد التخريشي بالتماس

4- تضرر الأظافر:

ليست البشرة هي المتضرر الوحيد بل الأظافر أيضاً، فعندما تتعرض الأيدي للماء لفترة طويلة فإنها تصبح ناعمة، شفافة وتتكسر بسهولة، أما المنظفات فتزيد الوضع سوءا من خلال جعل الأظافر جافة، هشة وباهتة.

5- رد الفعل التحسسي:

في بعض الحالات قد تتسبب الأصبغة والعطور الموجودة في مواد التنظيف، إطلاق ردود فعل تحسسية في البشرة، في هذه الحالة لابد من الاستشارة الطبية، وتغيير نوع المنظف أو المعقم على الفور.

الأولوية للحماية:

لحماية الجلد من المشكلات التي تسببها المنظفات المنزلية يجب اتباع الىتي:

1-قفازات مضادة للماء:

قفازات من المطاط أو ألفينيل تبقيان يديك جافتين لتحمي بشرتك وأظافرك، مع التأكد أن الماء لا يتسرب إلى الداخل.

2-التنشيف:

الحرص على غسيل القفازات بانتظام وتنشيفها بشكل جيد، يمنع تكاثر البكتريا التي تسبب العدوى الفطرية أو الحكة.

3- القفازات القطنية

ارتداء القفازات القطنية تحت القفازات المطاطية، تجنب التعرق والحكة.