 المدينة.. منح تصاريح عمل لعربات «الأطعمة المتنقلة» | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. منح تصاريح عمل لعربات «الأطعمة المتنقلة»

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المدينة.. منح تصاريح عمل لعربات «الأطعمة المتنقلة»

تواصل – واس:

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة أصحاب عربات بيع الأطعمة والوجبات السريعة لمراجعة الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية لاستلام الاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد سليهم ، أن هذه الخطوة تأتي استشعارًا من الأمانة للمسؤولية المجتمعية في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الأطعمة المقدمة.

ودعا سليهم أصحاب تلك العربات إلى مراجعة الإدارة للكشف على العربات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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