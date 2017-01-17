 تسريبات عن هاتفي «سامسونج» «Galaxy S8» و«S8 Plus» | صحيفة تواصل الالكترونية

تسريبات عن هاتفي «سامسونج» «Galaxy S8» و«S8 Plus»

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تسريبات عن هاتفي «سامسونج» «Galaxy S8» و«S8 Plus»

تواصل- وكالات:

كشفت تسريبات حديثة عن الأرقام المتسلسلة لآخر إصدارات شركة “سامسونج” الكورية في هاتفي Galaxy S8″” وS8 Plus” المرتقبة، وهي SM-G940 وSM-G945.

وتشير التسريبات إلى أن الأرقام ستتغيّر في الأسواق الصينية وفقاً لمعتقدات هذه الأسواق، حيث يأتي النموذج الأول من الهاتف برقم مسلسل SM-G9500 وهو هاتف Galaxy S8 برقم تسلسلي SM-G950X في الأسواق العالمية، على أن يتغيّر حرف X وفقاً للمنطقة التي يطلق فيها الهاتف أو شركة الناقل.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S8 Plus بنفس الفكرة، برقم تسلسلي SM-G955X، كما أكدت هذه التسريبات على نظام تشغيل الأندوريد 7.0 Nougat في الإصدارات القادمة، مع توقعات أن يتم الإعلان الرسمي عن إصدارات “سامسونج” الجديدة من هواتف Galaxy S8 خلال فعاليات مؤتمر MWC للعام 2017.

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