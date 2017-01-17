لص يسرق جوال بائع في محل تجاري (فيديو)

تواصل – متابعات:

رصدت كاميرات المراقبة في أحد المحال التجارية بالمملكة، شاباً يسرق جوال أحد البائعين مُستغلاً عدم انتباه البائع، قبل أن يغادر سريعاً خشية اكتشاف أمره.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل، شاباً يدخل المحل ومعه ورقة نقدية يطلب من البائع صرفها، ولاحظ وجود جوال على الطاولة، فرمى الورقة النقدية التي بيده على الطاولة ثم مدّ يده بسرعة للجوال ووضعه في جيبه مستغلاً ابتعاد البائع عنه.

وحضر البائع وسلّم الشاب الذي بدأت تظهر عليه علامات الارتباك النقود بعد صرفها، فيما خرج الأخير من المحل على وجه السرعة خشية افتضاح أمره، فيما لم يُظهر الفيديو موقع السرقة.