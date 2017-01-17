«المفتي»: توظيف الشركات لـ«ذوي الاحتياجات» برواتب دون عمل لا يجوز شرعاً

تواصل ـ الرياض:

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: إنّ توظيف الشركات والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليمهم رواتب مع إعفائهم من الدوام، لا يجوز شرعاً.

وأكد المفتي رداً على سؤال في برنامج “فتاوى على الهواء”، بإذاعة القرآن الكريم، الثلاثاء أن تعيين الشركات لذوي الاحتياجات فقط لتسجيلهم كمعاقين لتحقيق نسبة السعودة، لا يجوز ولا يصلح أبداً لما فيه من هدر لطاقاتهم وتعطيل قدراتهم، وحرمانهم من الخِبرة والتجربة.

وشدّد المفتي، على ضرورة أن يعمل ذوي الاحتياجات لأجل الخبرة والتجربة، مشيراً إلى أن إعطاءهم رواتب دون عمل يؤدي إلى كسلهم وخمولهم.

في سياق آخر دعا المفتي، الطلاب إلى الاجتهاد في الاختبارات لضمان تقدمهم، مُحذّراً إياهُم من اتباع نصائح أصدقاء السوء والأهواء الفاسدة، منبهاً إلى أن الإجازة بعد الامتحانات فُرصة لعمل الخير.