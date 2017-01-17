«الخضيري»: تعمُّد الخطأ في القرآن للتعليم يُعد تحريفاً له «فيديو»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال الشيخ محمد عبدالعزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، ورئيس مجلس إدارة مركز معاهد للاستشارات: ‘‘إن النطق بالقرآن عن طريق الخطأ مع القدرة على النطق الصحيح، يعد تحريفاً للقرآن وإخلالاً به‘‘ وأوضح الخضيري، في تعليقه على الفيديو المتداول لأب يتعمد الخطأ في القرآن أمام طفلته لاختبار إتقانها للحفظ، أن مثل هذه الطريقة ليست سديدة.

وأضاف الخضيري، كان من الممكن للأب تعليم ابنته عن طريق التوقف عن القراءة، وجعل طفلته تكمل باقي الآية، قائلا ‘‘هذا في نظري لا يجوز‘‘، وأشار إلى أن القرآن جاء بألفاظ عربية ولا يجوز أن يُقرأ بغيرها.

وقدّم أستاذ الدراسات القرآنية، شكره إلى الأب في جهوده لتعليم ابنته القرآن في صغرها، معتبراً أن التشجيع على الحفظ والقراءة أمر محمود وواجب في هذه الفترة.