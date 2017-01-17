«تيليجرام» يوفر مِيزة الاتصال الصوتي قريباً

تواصل – وكالات:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “تيليجرام” بافيل دروف، عن اتجاه تطبيق التراسل الآمن “تيليجرام”، للحصول على إمكانية إجراء مكالمات صوتية وتغيير الموضوعات قريباً.

وطوّرت الشركة في وقت سابق تقنية اتصال صوتي مشفرة، لكن يبدو أنها لم تعط هذه التقنية الأولوية ضمن خططها، فيما لم تضح بعد ما إذا كانت مِيزة الاتصال الصوتي ستكون مشفرة، مع اعتبار الأمن والأمان السمة الرئيسية المُميّزة لـ”تيليجرام”.

وجرى تسليط الضوء على تشفير التطبيق عبر ﺗﺳﺎﺅﻻﺕ أُثيرت على خلفية تقرير للعميل السابق للمخابرات البريطانية MI6 كريستوفر ستيل، مفاده أن الحكومة الروسية رعت ودعمت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسنوات.