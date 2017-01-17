كوريا.. ابتكار ملابس تُحافظ على صحّة مرضى السكري

تواصل – وكالات:

أجرت شركة “ري تيند كوربورشن”للأقمشة في كوريا، تجربة سريرية لملابس تُولّد الحرارة ابتكرتها لمساعدة مرضى السكري للحفاظ على مستوى السكر في دمهم.

وطوّرت الشركة، ملابس تُولّد الحرارة، مُصنعّة من قماش حديث يطلق عليه “تيمب آب”، وجعلت اثنين من مرضى السكري يرتديانها نحو 3 أشهر، بحسب وكالة “يونهاب”.

وأظهرت التجربة التي أشرفت عليها مستشفى “سيسل انترنال ميدسن” في سول، أن مستويات الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي انخفضت بنحو 1.2%، فيما تراوحت مستويات غير المصابين بين 4 و6 %، مُشدّدةً على أهمية أن يُحافظ مصابي السكري على مستوى الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي عند أقل من 6.5 %.

وقال مدير مستشفى هونج كوان سو: إنه كان واثقاً أن الملابس التي تُولّد الحرارة ستُساعد مرضى السكري على السيطرة بصورة أفضل على مستويات السكر لديهم، مضيفاً: “المرضى قالوا إن حالتهم العامة أصبحت أفضل بعد أن أصبحت أجسادهم أكثر دفئاً”.

من جهته، قال مدير شركة ري تيند لي كيو سانج: إنّ الشركة ستستمر في إجراء الاختبارات السريرية، لافتاً إلى انّ “تيمب أب” يساعد المرضى في علاج أمراض السكري، والغدد الصماء، والمتعلقة بالقلب بشكل أفضل، بعد اختبارات أجرتها الشركة على مدار العامين الماضيين، مؤكداً سعيهم لإثبات كفاءة هذا القماش عبر تجارب سريرية.

إلى ذلك تُجري مستشفى آنام في جامعة كوريا حالياً، تجربة سريرية باستخدام ملابس تُولّد الحرارة للذين يعانون آلاماً في الظهر.