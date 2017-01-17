موجز الصباح| خادم الحرمين يمنع أميراً من تملّك أرض بالطائف.. وضبط 5 شبان تشبهوا بالنساء

تواصل- الرياض:

خادم الحرمين يمنع أميراً من تملّك أرض في الطائف

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجهات الحكومية بمنع إصدار حجة استحكام على أرض في الطائف، تُقارب مساحتها 4 ملايين متر مربع، لأحد أمراء الأسرة المالكة.

وكان أميراً قد تقدم بطلب للحصول على صك استحكام على أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، لكنه لم يقدم أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لما يدعيه، واتضح أن الأرض حكومية، صدر بشأنها أمر في عام 1406هـ.

«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال النهار على مناطق المملكة ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ومنطقة القصيم والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ويتوقع تكون الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

ضبط 3 مقيمين وموظف بنك تورطوا في غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال

أوقفت الجهات الأمنية، 3 مقيمين وموظف بنك، تورطوا في عملية غسل أموال بلغت 100 مليون ريال، بناءً على بلاغ ورد للجهات المختصة من جهات رقابية.

«التعليم»: لا استثناءات للمعلمين من ملاحظة لجان الاختبارات

قال مدير إدارة الإعلام التربوي في إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة عمر البرناوي، إن جميع المعلمين في المدارس يشاركون في لجان الاختبارات والتصحيح ولجان الكونترول والمراقبة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود استثناءات لمعلمين من ملاحظة لجان الاختبارات.

مكة.. محاكمة مواطن وصف آخر بـ«الكذاب» على «واتس آب»

قبلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة قضية رفعها مواطن يتهم آخر بوصفه بالكذاب في إحدى مجموعات تطبيق “واتس آب”.

غداً.. جامعة أم القرى تُدشّن صندوقاً لدعم طلاب المنح

تُدشّن جامعة أم القرى، في العاشرة من صباح غدٍ الخميس، الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح، بمقر الجامعة في العابدية، بحضور مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس.

جدة.. ضبط 5 شبان تشبهوا بالنساء لممارسة الرذيلة

أطاحت الجهات الأمنية في مدينة جدة، بعصابة تتألف من 5 شبان مقيمين من بينهم طالب سعودي يدرس بكلية الطب، تمارس الشذوذ والرذيلة، وأحالت قضيتهم إلى المحكمة الجزائية، بعد أن طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية ضدهم، نظراً للجريمة الغريبة والشاذة المنافية للقيم الدينية والاجتماعية.

«الصحة» تلزم الشركات والموردين باستبدال الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها

قالت وزارة الصحة، إنها ألزمت شركات الأدوية والموردين بسحب جميع الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، واستبدالها بأدوية جديدة لاستعمالها قبل انتهاء تاريخ صالحيتها.