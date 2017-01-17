 «الزبيب» يمنع الشعر الأبيض ويحمي البِشرة ويُحسّن الدورة الدموية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزبيب» يمنع الشعر الأبيض ويحمي البِشرة ويُحسّن الدورة الدموية

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«الزبيب» يمنع الشعر الأبيض ويحمي البِشرة ويُحسّن الدورة الدموية

تواصل ـ وكالات:

أظهرت دراسات نشرها موقع “بولد سكاي” المعنيّ بالصحة، أنّ للزبيب 5 فوائد صحية مُذهلة عند تناولها بانتظام، تتمثلّ في حماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة ومظاهر التقدم بالعمر، بفضل الكولاجين المتوفر به، والذي يُعطي مرونة للجلد ويحميه من الترهل.

وقالت الدراسات: إن تناول الزبيب بانتظام يُحسّن الدورة الدموية، لكونه مصدراً جيّداً للحديد، كما يعمل على المحافظة على الأسنان واللثة حيث يساعد حمض أوليانوليك الموجود فيه على منع تكوين البلاك وتسوس الأسنان، كما أن الكالسيوم الموجود فيه يضمن لها القوة وعدم التعرّض للكسر أو التفتت.

ويحتوي الزبيب على مواد كيميائية نباتية تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن التعرّض لأشعة الشمس الضارة، كما أن احتواءه على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية يساعد في ترميم الجلد.

ويمنع المواظبة على تناول الزبيب الأسود ظهور الشعر الأبيض قبل أوانه، باعتباره مصدراً غنياً بفيتامين C والحديد الذي يساعد في امتصاص المعادن، وبالتالي توفير الغذاء اللازم للشعر وجذوره، لذا ينصح بتناوله يومياً للتمتُّع بشعر داكن جميل.

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