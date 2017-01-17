طريقة سهلة للادخار تحولك إلى مليونير

تواصل – وكالات:

بصرف النظر عن طريقة إنفاقك للمال فإن جميع المتقاعدين يحتاجون إلى الشيء نفسه وهو المال، لكن هل حقاً يمكنك أن تصبح مليونيرا في ذلك الوقت من العمر؟ دعنا نعرض عليك طريقة لحفظ المال يومياً ستجعلك مليونيراً، حسبما ذكر موقع “بزنس انسايدر”.

من حيث القيمة الدولارية الفعلية فإن هذه الأرقام قد تختلف من شخص لآخر ومن نمط حياة شخصية إلى أخرى. وفقاً لمخطط Wes Moss المالي فإن معظم الناس سيعيشون بسعادة مع حصولهم على 500 ألف دولار، ويعتقد المحللون الماليون أن مليون دولار هو رقم ذهبي.

في حين أن حفظ مبلغ مكون من سبعة أرقام قد يبدو وكأنه مهمة لا يمكن الفوز بها، إلا أن الكاتب ريتش ديفيد باخ يقول لك “لا يحتاج الأمر منك لأن تصبح غنياً أكثر من مجرد التزام وخطة ادخار واستثمار منهجي”. وأضاف، أنت لست بحاجة إلى كسب المال، بل كل ما تحتاجه هو كيفية اتخاذ القرارات في صرف هذا المال.

ولم يفت الأوان بعد لبدء الادخار، وإن صنع القرار الذكي هو مفتاح لنجاحك في هذه المهمة، وهنا الخطة التي ستلزمك لكي تحفظ بها كمية معينة من المال بشكل يومي من أجل أن تصبح مليونيراً قبل سن 65 عاماً.

بالنسبة لجيل الألفية فإن هذا خبر سار، إذ إن الأمر لا يتطلب منك سوا حفظ 2 دولار يومياً للبدء منذ عمر الـ20 عاماً، بينما يحتاج الشخص البالغ من العمر 25 عاماً إلى حفظ 3.57 دولار.

وبطبيعة الحال إذا كنت من كبار السن عند البدء في الادخار فإنك ستحتاج إلى حفظ المزيد من المال، إذ إن الشخص البالغ من العمر 40 عاماً يتطلب الأمر منه حفظ 20.55 دولار يومياً، في حين الشخص البالغ من العمر 45 عاماً فعلية حفظ 38.02 دولار يومياً.