إيطاليا.. فصل مُعلّمة طالبت بقتل أطفال المسلمين

تواصل- وكالات:

فصلت وزارة التربية الإيطالية، مُعلمة إحدى المدارس من سلك التعليم، لاستخدامها عبارات عُنصرية بحق المسلمين المهاجرين وصلت لدرجة المطالبة بقتل أطفالهم.

وأُحيلت فيورنيتسا بونتيني، مُعلمة الإنجليزي في مدرسة ماركو بولو الثانوية بمدينة البندقية، إلى التحقيق الإداري بسبب عباراتها العنصرية التي تكتبها بشكل مستمر على صفحتها في موقع فيسبوك.

وذكر تقرير نشره التلفزيون الحكومي أنّ بونتيني ـ 59 عاماً ـ، كتبت على صفحتها في يوليو الماضي مطالبةً بضرورة القضاء على أطفال المسلمين، قائلة: “سيصبحون مجرمين في المستقبل، فيجب حرق المسلمين أحياءً، لنقتلهم جميعاً”.