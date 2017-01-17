قريباً.. طرح جهاز «Moodo» لاختيار العطر المفضل عن طريق الهاتف

تواصل – وكالات:

يتوقع أن يطرح بالأسواق قريباً، معطر الهواء الذكي “Moodo” الذي يتيح للمستخدم اختيار العطر المفضل ودمج العطور المختلفة عن طريق الهاتف الذكي، باعتباره أحدث التقنيات الذكية.

ويأتي معطر الهواء الذكي Moodo لدعم المستخدم في تخصيص العطر المفضل للبيت، حيث يعمل الجهاز على نشر العطر المفضل للمستخدم في أرجاء المنزل، وذلك من خلال أربعة من الكبسولات التي تأتي بعطور مختلفة، حيث تحتوي كل كبسولة على مجموعة من البلورات المعطرة.

ومن بين العطور التي تأتي بها الكبسولات في Moodo، عطور مثل خشب الصندل، التوابل، إلى جانب العديد من العطور المختلفة، كما سيكون لدى المستخدم القدرة على مزج العطور عن طريق تطبيق خاص على الهاتف الذكي يتيح ابتكار عطر فريد للمستخدم.

ويمكن للمستخدمين أيضاً شراء مجموعة كبيرة من العطور التي تقدم عطور الحدائق المتكاملة، كما يأتي جهاز Moodo بمجموعة معدة مسبقاً من أنماط مزج العطور لتجربة استخدام سلسة، مع ميزة مشاركة نمط مخصص مع مستخدمين آخرين.

ويتوفر جهاز المعطر الذكي Moodo الآن في Indiegogo لجمع تمويل لبدء الإنتاج، حيث يأتي بسعر 139 دولاراً مع أربع كبسولات للعطور، كما يأتي الجهاز مع 48 عطر بسعر 518 دولاراً، على أن يصل سعر Moodo في منافذ البيع إلى 1000 دولار.