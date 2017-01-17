جدة.. فتاة تلجأ للمحكمة لإلزام خطيبها بتحديد موعد الزواج

تواصل – جدة:

لجأت فتاة مخطوبة منذ أكثر من عام، إلى التقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة، لإلزام خطيبها بتحديد موعد الزواج، بسبب وعوده الوهمية، وعِلمها أنه ينوي فسخ الارتباط، مؤكدةً في دعواها تمسِّكها به وباتفاقه مع أُسرتها.

إلى ذلك قرَّر ناظر القضيَّة السير في النظر بدعوى الفتاة التي حضرت برفقة والدتها للمحكمة، وتمَّ إبلاغ خطيبها المتهرِّب عنها بتفاصيل الدعوى المرفوعة ضدَّه للحضور لموعد الجلسة، بحسب “المدينة”.

من جهته، أكد محامي الخاطب المدَّعى عليه أنَّ موكله يقرُّ بصحة تقدُّمه للزواج من الفتاة وينفي صحة عدم رغبته أو مماطلته في الزواج منها، كما أكد أن موكله مشغول حالياً بحجز قاعة الفرح، وتأسيس الشقَّة، وتوفير مستلزمات بيت الزوجيَّة، حيث قدَّم مستندات حجز القاعة، وغيرها، مشيراً إلى أنَّ موكله لن يمانع في تحديد موعد الزواج في أي وقت مناسب لها.

وتواصلت القضيَّة بعرض الموعد المذكور على الفتاة التي أبدت موافقتها بأنْ يتمَّ موعد الزواج في شهر رجب من العام الجاري، حيث وافق الطرفان على الموعد.

وقرَّر ناظر القضية ضبط موعد الزواج الذي تمَّ تحديده في صك القضيَّة، مستنداً على ذلك بقول الله تعالى “وَالصُلْحُ خَيرٌ”، وتمَّ الحُكم بناءً على اللائحة الثالثة من المادة 70 من نظام المرافعات الشرعيَّة، واكتسب الحكم الصفة القطعيَّة.