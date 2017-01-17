 الشركة المُنظمة تُعلن أسعار تذاكر الحفل الغنائي في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

الشركة المُنظمة تُعلن أسعار تذاكر الحفل الغنائي في جدة

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الشركة المُنظمة تُعلن أسعار تذاكر الحفل الغنائي في جدة

 

تواصل – الرياض:

حدّدت الشركة المُنظمة للحفل الغنائي الذي يُشارك فيه “محمد عبده، رابح صقر، ماجد المهندس”، يوم الثلاثين من يناير الجاري لإقامته، بتذاكر من 6 فئات مختلفة تتراوح أسعارها بين 350 و2500 ريال – وفقاً لـ”الوطن”-.

ويبدأ الحفل المخصّص للشباب مساء الاثنين وينتهي الثالثة فجراً، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، التي تتسع لـ10 آلاف فرد.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، القائمين على هيئة الترفيه بعدم فتح أبواب للشر، مشيراً في تصريحاته إلى أن تنظيم الحفلات الغنائية أو افتتاح دور للسينما يعتبر ضرراً وفساداً بالمجتمع.

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