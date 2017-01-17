 الرياض.. شرطة عفيف تُحقّق في واقعة تهديد أستاذ جامعي بـ«الساطور» | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. شرطة عفيف تُحقّق في واقعة تهديد أستاذ جامعي بـ«الساطور»

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الرياض.. شرطة عفيف تُحقّق في واقعة تهديد أستاذ جامعي بـ«الساطور»

تواصل – الرياض:

فتحت شرطة محافظة عفيف في الرياض، تحقيقاً موسّعاً في واقعة غريبة أبلغ عنها أستاذ جامعي عربي في كلية التربية التابعة لجامعة شقراء.

وأبلغ الأستاذ الجامعي، الشرطة، أمس، بدخول 3 ملثمين مكتبه في الكلية، حاملاً أحدهم ساطوراً، ووجّهوا له تهديداً بالإيذاء في حال رسوب الطلاب في مادته، وفقاً لـ”الوطن”.

من جهته، قال عميد الكلية الدكتور طلال الشريف: إنّ إدارته خاطبت الجهات الأمنية التي حقّقت مع 5 مشتبه بهم من الطلاب، موضحاً أن واقعة التهديد حدثت أثناء عمل الأستاذ الجامعي في رصد درجات الطلاب في وقت خارج الدوام الرسمي.

وأضاف الشريف: أن فريق التحقيق ما زال يعمل على القضية، منبهاً إلى أن إدارة الكلية تنتظر نتائج التحقيق لدى الجهة الأمنية.

وأكّد الشريف، إنزال عقوبة تأديبية على من تُثبت التحقيقات ضلوعه في الواقعة المرفوضة، ومن ثمّ تحويله إلى لجنة التأديب في الجامعة لتحديد العقوبة المناسبة، التي تصل إلى الفصل لانتهاكهم الحرم الجامعي وتهديد أحد أعضائه.

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