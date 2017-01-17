ضبط 3 مقيمين وموظف بنك تورطوا في غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال

تواصل – الرياض:

أوقفت الجهات الأمنية، 3 مقيمين وموظف بنك، تورطوا في عملية غسل أموال بلغت 100 مليون ريال، بناءً على بلاغ ورد للجهات المختصة من جهات رقابية.

وذكرت الجهات الرقابية، أنها رصدت تحويلات مالية من بنك محلي لأفراد قاموا بإجرائها دون توضيح مصدرها، وبعد ملاحظة تكرار العمليات التي أثارت الشك حولها، تمّ اتخاذ رقابة مشدّدة على المشتبه بهم والذين يقومون بإجراء الحوالات البنكية من ذلك البنك، بحسب “الوطن”.

وكشفت التحقيقات وجود موظف “سعودي” داخل البنك، يقوم بتسهيل عملية التحويل، مستغلاً منصبه كمشرف على الفرع.

وقالت الجهات الرقابية: إنّ الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين لا يعرف مصدرها، لافتاً إلى أن المُقيم الذي يجري عملية الحوالة يعمل مديراً ماليًّا لإحدى المؤسسات التجارية، واستغل منصبه في المؤسسة واسمها وحساب المؤسسة وأخذ يحوّل عن طريق حساب المؤسسة إلى أفراد في دول عربية.