المرور يراقب المركبات غير المؤمَّنة عبر «كاميرات مخفية»

تواصل – الرياض:

تتعاون عدة جهات لإنشاء قاعدة بيانات للمركبات المؤمنة لتسهيل تطبيق الغرامات على المركبات غير المؤمنة، عن طريق كاميرات مخفية في مركبات المرور، بحسب مصادر في المديرية العامة للمرور.

وكشف المصدر، بحسب “الوطن”، أن هناك تعاوناً بين المديرية العامة للمرور وشركات التأمين لإنهاء ربط سجلات المركبات المؤمنة مع كافة الجهات المعنية، وبدء العمل بناء على تلك السجلات إضافة إلى دمج المركبات غير المؤمنة عبر سجلات إدارة المرور.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى أن مشروع قاعدة البيانات الموحدة يضم معلومات كافة المركبات المؤمنة وغير المؤمنة، مشيراً إلى عدم إطلاقه حتى الآن لعدم استيفاء بعض المتطلبات النظامية والقانونية.

وأضاف أنه سيكون هناك ربط بين شركات التأمين والمرور وعدة جهات أخرى، وأكد أن نسبة المركبات المؤمنة لا تتجاوز 45-50 % فقط من المركبات في المملكة.