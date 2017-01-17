مكة.. محاكمة مواطن وصف آخر بـ«الكذاب» على «واتس آب»

تواصل – مكة المكرمة:

قبلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة قضية رفعها مواطن يتهم آخر بوصفه بالكذاب في إحدى مجموعات تطبيق “واتس آب”.

وبحسب “مكة”، فقد أرفق المدعي صورا للمحادثات التي وقعت في المجموعة لإثبات استخدام الوصف، مستندا على أنها تقع ضمن مخالفات الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.

وأفاد المحامي سلطان الحارثي بأنه يحق للمتهم بالكذب التوجه إلى المحكمة الجزائية ورفع دعوى على من اتهمه، وإن كان البعض يرى أن مثل ذلك يعد أمرا بسيطا لا يستدعي رفع دعوى.

وتابع الحارثي أن في مثل هذه القضايا يعتمد على الإثباتات بأن يكون اللفظ صادرا من جهاز المدعى عليه ويمكن ذلك من تتبع مصدر الإساءة من خلال الجهات المعنية أو إقرار المدعى عليه، ويتبع ذلك حكم ناظر القضية إذا ثبتت الدعوى حسب منظور القاضي، فإن الحكم يكون تعزيريا اجتهاديا.