«التعليم» تُتيح للطلاب إعادة اختبار تحديد المستوى

تواصل – الرياض:

أتاحت وزارة التعليم، للطلاب صغار السن في سن التعليم النظامي، من المواطنين والمقيمين الراغبين في الانتظام، فرصة إعادة اختبار تحديد المستوى في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في نفس العام -إن أمكن- أو بعد عام دراسي من إجرائها إذا لم يجتازوه.

وقالت مصادر: إنه يجرى للطالب الاختبار بصف أدنى وهكذا، حتى يتم تحديد الصف المناسب له حسب ما تراه المدرسة مناسبا لوضعه، على أن يكون تحديد المستوى في المهارات الأساسية للمقررات الدراسية “القرآن الكريم، ولغتي، والرياضيات، واللغة الإنجليزية”، ولا يشترط في تحديد المستوى شهادات سابقة، بحسب “مكة”.

وذكرت المصادر أن إفادة تحديد المستوى مجرّد نتيجة اختبار عام تجريه المدارس لقياس إلمام الطالب بالمهارات الضرورية للانتظام بالصف الذي يناسبه ولا يعتد بها رسميا، ويكون الاعتداد بالشهادة أو الوثيقة الدراسية التي يتحصّل عليها الطالب حسب نظام تعليمي معتمد وخطة دراسية محددة.

وحدّدت الوزارة لتنظيمات اختبار تحديد المستوى للطلاب صغار السن في سن التعليم النظامي الراغبين في الانتظام، عدة شروط وهي:

1 يشترط بلوغ السن النظامية للصف المراد الالتحاق به.

2 يشترط انتظام الطالب بعد اجتياز تحديد المستوى.

3 يجرى الاختبار في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية.

4 يجرى اختبار تحديد المستوى للطالب الذي يرغب قبوله بالدراسة منتظما بالصف الأول متوسط في أقرب مدرسة ابتدائية وتسلم نتيجته للمدرسة المتوسطة المتقدم لها.

5 تحفظ إفادة تحديد المستوى في ملف الطالب موضحا فيه مستوى الإتقان والنتيجة النهائية.

6 يمنح الطالب الذي لم يجتز اختبار تحديد المستوى في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة فرصة أخرى لإعادة الاختبار في نفس العام -إن أمكن- أو بعد عام دراسي من إجرائه.

7 يكون تحديد المستوى في المهارات الأساسية للمقررات الدراسية المحددة.

8 يكلف قائد المدرسة معلما لكل مادة أو معلم الصف بإجراء اختبار الطالب في المواد المعنية وتقدير الدرجة من 100 درجة لكل مادة.