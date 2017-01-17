تبدأ من الغد.. إجازة أسبوع للمعلمين غير المماطلين بـ«الندب»

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، أن وزارة التعليم وجهت كافة الإدارات بمنح المعلمين والمعلمات المكلفين جزئيا أو كليا حافز إجازة أسبوع واحد على أن يتمتع بها المكلفون والمكلفات المبادرون بتنفيذ التكليف (غير المماطلين) اعتبارا من نهاية دوام يوم غد الخميس.

وأكدت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، تشديد الوزارة على إنهاء المعلم والمعلمة المكلف في كافة المراحل التعليمية الثلاث كافة أعماله والتزاماته قبل أن يتمتع بإجازته، مشيرة إلى أن الحافز يشمل جميع المكلفين والمكلفات في مدارس أخرى «ندب كلي أو جزئي»، الذين نفذوا «الندب» خلال الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة عدم إسناد الملاحظة على الاختبارات للمكلفين.

واستثنت وزارة التعليم عددا من الفئات من الحافز (المعلم في المدارس المشتركة ذات القائد الواحد، والمتغيبون عن مدارسهم خلال مدة الندب بسبب إجازات مرضية متتابعة أو غيرها، والمكلف بمهام غير تدريسية كالملاحظة والتصحيح والمراجعة، والمفرغون للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية «قائد، وكيل، أمين مصادر، مرشد طلابي، رائد نشاط»).

وأشارت إلى إمكان منح الحافز للمعلم الذي لديه اختبارات «إذا وجد متخصص آخر في المدرسة يمكن إسناد العمل إليه، وفي حال الضرورة لوجود المعلم يوضع الاختبار في الأسبوع الأول من جدول الاختبارات، ويمنح حافز الإجازات لمن تم تكليفه بتدريس تخصص العجز لعدم وجود المعلم المتخصص (مادة ليست تخصصه) في المرحلتين المتوسطة والثانوية من المعلمين داخل المدرسة، بعد التنسيق مع الإشراف التربوي، ومن تم ندبه إلى المرحلة الابتدائية وأسند اليه تدريس الصفوف الأولية، فيستحق أحد الحافزين فقط».