 شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا السابق خلال مؤتمر انتخابي | صحيفة تواصل الالكترونية

شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا السابق خلال مؤتمر انتخابي

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شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا السابق خلال مؤتمر انتخابي

تواصل – وكالات:

قام شاب بصفع مانويل فالس، مرشح الحزب الاشتراكي المحتمل لانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، خلال حملته الانتخابية شمالي فرنسا.

وكان فالس رئيس الوزراء السابق يصافح أنصاراً ومؤيدين له أمام مقر بلدية لامبال في منطقة بريتاني، حيث تقدم شاب يبلغ من العمر (19 عاماً) وصفعه على وجهه أمام الحشود، وفقا لـ”الأناضول”.

وعلى الفور تدخل أحد عناصر الأمن المرافقين لفالس وأسقط الشاب أرضا، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه، فيما لم يتضح سبب اعتداء هذا الشاب على فالس؛ والذي أثار صيحات استهجان من الحضور.

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