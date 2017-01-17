 القطيف.. ملثمان يُطلقان النار على مواطن في بلدة «القديح» | صحيفة تواصل الالكترونية

القطيف.. ملثمان يُطلقان النار على مواطن في بلدة «القديح»

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القطيف.. ملثمان يُطلقان النار على مواطن في بلدة «القديح»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تعرض مواطن خمسيني لإطلاق نار من قبل شخصين ملثمين أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، بمحافظة القطيف، صباح أمس الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ، باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر (54) عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح.

وأضاف: ” لم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، تعرض المواطن أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثني عشر طلقة نارية.

وتابع متحدث شرطة الشرقية أنه تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.

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