«الجدعان»: النمو الاقتصادي في المملكة يفوق توقعات «النقد الدولي»

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أبرزت شبكة ‘‘بلومبرج‘‘ الأمريكية، التصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد الجدعان، والتي أكد فيها أن النمو في المملكة هذا العام، يفوق التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، قائلاً: ‘‘إنه سيتعدى 1%‘‘.

وأوضح الجدعان، خلال مقابلة أجراها مساء أمس، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن المملكة لديها معلومات متنوعة، ربما لا يمتلكها صندوق النقد الدولي، وهذا هو السبب في اختلاف نسب توقعات، مشيراً إلى أن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وحزم دعم القطاع الخاص، أحد إجراءات تعزيز النمو.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته بشأن النمو في المملكة إلى 0.4% بدلاً من 2% وذلك في نظرته المستقبلية الجديدة بشأن الاقتصاد العالمي، والتي جرى تحديثها الاثنين الماضي، رابطاً ضعف النمو بالتأثير القادم من قرار منظمة ‘‘أوبك‘‘ خفض إنتاجها النفطي.