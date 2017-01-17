 مستشار مالي: الناتج المحلي بالمملكة سينمو منتصف العام الجاري (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مستشار مالي: الناتج المحلي بالمملكة سينمو منتصف العام الجاري (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

توقَّع المستشار المالي، محمد الشمري، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة في النصف الثاني من 2017، بعد انخفاضه 40 نقطة بداية العام بسبب خفض الإنتاج النفطي.

وقال الشميري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد: ‘‘إن تصريحات وزير الطاقة خالد الفالح، تتماشى مع سياسة ‘‘أوبك‘‘ بتخفيض الإنتاج العالمي، بمقدار 2% لمدة ستة شهور من النصف الأول من عام 2017، وهي كفيلة بدخول التوازن في النفط.

وأوضح المستشار المالي، أن أسعار النفط لا يحكمها فقط الإنتاج الحقيقي والتسليم، فهناك العقود المستقبلية للنفط، والتي تشمل متاجرات خارج التسليم، وهي أكثر العقود المتداولة في النفط.

وأضاف الشميري: أن نجاح ‘‘أوبك‘‘ في تخفيض الإنتاج، لم يعتمد فقط على أعضاء المنظمة، بل أيضا أعضاء خارجيين مثل روسيا.

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