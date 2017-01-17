بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة مواطنة داخل مستشفى خاص بمكة

تواصل – سعود الخالد:

قال مشاري الحربي زوج المواطنة المُتوفاة، داخل مستشفى خاص بمكة المكرمة بعد الولادة: ‘‘إن زوجته دخلت المستشفى للمراجعة، ومعرفة تاريخ الولادة، لكن تحولت المأساة بعد عشرين يوماً بالضبط إلى وفاة‘‘.

وروى الحربي في اتصال هاتفي ببرنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة “المجد” تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة زوجته، مؤكداً أنها دخلت إلى المستشفى الساعة 11:30 ظهراً، وأخذوا إجراءات التنويم، وقالوا: ‘‘إن الجنين حركته قلت ولا بد من إخضاع الزوجة لعملية الولادة، سواء بالطلق الصناعي أو من خلال عملية قيصرية‘‘.

وأضاف: من الساعة 12:30 الظهر إلى 5 العصر، كان الرحم مفتوحاً، وتم إعطاؤها الجرعة الأولى من الطلق الصناعي، ثم أخذت الجرعة الثانية في العاشرة والنصف ليلاً، وأكد الأطباء أن النتائج ستظهر بعد ست ساعات، إلا أنها وضعت مولودها بعد 10 دقائق، وهذا يؤكد أن جرعة الطلق الصناعي كانت زائدة.

وتابع: اكتشف الأطباء وهم يقومون بعملية الخياطة أن هناك نزيفاً، وانتهى الأمر بوفاتها.

وأكد الحربي: أن إدارة الصحة بالمنطقة، تواصلوا معه، وحددوا له موعداً يوم الخميس المقبل في الشؤون الصحية لمقابلته وأخذ إفادته حول الحادث.