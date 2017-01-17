محافظة بدر.. إنقاذ طفل احتجز داخل حفرة «صرف» صحي (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر، بفضل الله، طفلاً يبلغ من العمر سنة ونصف، بعد احتجازه داخل حفرة للصرف صحي تحت الإنشاء بقرية خلص.

وأوضح العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أن الفرق باشرت بمركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر بلاغاً عن حادث احتجاز طفل في منهل تحت اﻹنشاء بقرية خلص.

وأضاف: أنه تم إخراجه ولله الحمد من موقع احتجازه بين جدار المنهل والحفرة التي سقط بها، وتلقى العلاج اللازم بالموقع من قبل الهلال اﻷحمر، ونقل للمستشفى لمتابعة حالته الصحية.